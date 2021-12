"Danke für diese Buchempfehlung! Ich habe die 198 Seiten an einem Tag gelesen und selten bei einer Lektüre so häufig gegrinst, gelächelt und sogar laut gelacht. Vieles in dem Buch hat man so oder so ähnlich schon gedacht, gefühlt, erlebt oder von anderen gehört. Spannend bis zum Schluss. Das Beste an diesem Roman ist aber neben dem Sprachwitz die Ehrlichkeit: dass der so kluge, in vielen Ansichten anderen Überlegene am Ende erkennen muss, was er mit seiner Ratio angerichtet hat. Nun steht er vor einem Scherbenhaufen und der wirkt über die 198 Seiten hinaus weiter."