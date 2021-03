per Mail teilen

Reinigungskräfte, Pfleger, LKW-Fahrer, Landwirte, Erzieher, Polizisten, Ärzte, Apotheker - die Liste von Menschen, bei denen man sich bedanken könnte ist lang. Auch die SWR1 Hörer*innen sagen Danke.

Danke an die Betreuer in Behindertenwohnheimen

"Ich möchte alle Betreuer, die in Behindertenwohnheimen arbeiten ganz herzlich grüßen und ein Dankeschön sagen. Die behinderten Menschen, deren Werkstätten jetzt geschlossen sind, sitzen jetzt tagtäglich in ihren Wohnheimen, manche haben gar keine Angehörigen mehr und dürfen nicht raus. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die unsere Angehörigen betreuen."

- Frau Speidel aus Ofterdingen

"Ich denke an die Müllabfuhr, die jede Woche den Müll abholen. An die sollte man auch erinnern." Traude

Danke an die Getränkelieferanten

"Ich möchte recht herzlich allen danken, die für andere Menschen da sind in dieser schweren Zeit. Und ich möchte den Fahrern danken, die Getränke ausliefern - die den Leuten die Getränke nach Hause bringen, weil sie vielleicht nicht raus können. Und allen Menschen da draußen alles Gute und Gottes Segen."

- Beate aus Mannheim

"Die Bäcker und Metzger und deren Verkäufer*innen werden gerne vergessen - auch diesen ein herzliches Dankeschön." Reinhold aus Stetten a.k.M.

Danke an alle Landwirte

"Bei uns auf dem Bauernhof arbeiten die Männer zurzeit auf Hochtouren, um die Felder vorzubereiten und die Sommerfrüchte auszusäen. Damit ihr weiter mit gesunden Lebensmitteln aus Deutschland versorgt seid. Ganz besondere Grüße und vielen Dank an Hilma, Erich, David und wie ihr sonst noch alle heißt da draußen auf euren Traktoren."

- Birgit aus Großrinderfeld

"Dank an alle Sicherheitsmitarbeiter, auch in den Gefängnissen und alle Mitarbeiter für Krankenhausbedarf." Patrick

Danke an die freiwilligen Helfer

"Ich möchte auf diesem Wege allen danken, die super aktiv sind in Pforzheim. Die Initiative "Pforzheim hilft" mit über 400 Jugendlichen und jungen Leuten, die Einkaufsservice machen für Ärzte, Pflegekräfte und natürlich für alle Senioren und die, die besser gar nicht vor die Tür gehen."

- Gerd aus Pforzheim