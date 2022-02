Heiraten am 22.2.22: Bringen Schnapszahlen Glück?

Viele Paare glauben, an einem Datum mit einer Schnapszahl zu heiraten bringe Glück. Aber ist das wirklich so?

Der 22.2.22 - ein Datum, das leicht zu merken ist. Es ist eine sogenannte "Schnapszahl". Viele Menschen entscheiden sich bewusst dafür, an einem solchen Datum zu heiraten. Aber bringt das wirklich Glück?

Bringt es Glück, am 22.2.22 zu heiraten?

Ergebnisse eines Forscher-Teams der Universität Melbourne in Australien legen eher das Gegenteil nahe: Sie untersuchten Ehen, die am 9.9.99 geschlossen worden waren. Dabei stellten sie fest, dass viele dieser Ehen inzwischen geschieden sind - 18 Prozent mehr Scheidungen, als bei Paaren, die an einem anderen Tag 1999 geheiratet hatten. Das zeige, so sagen die Forscher, man könne das Glück nicht mit einem Datum erzwingen.

Wieso heißt es Schnapszahl?

Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Zum einen sieht, wer zu viel Schnaps trinkt, Dinge doppelt. Die Schnapszahl könnte dafür das Symbol sein. Zum anderen ist es bei manchen Kartenspielen üblich, am Ende des Spiels die Punkte der Karten zusammenzuzählen. Hat ein Spieler eine Punktzahl mit zwei gleichen Zahlen, beispielsweise elf oder 22, muss er einen Schnaps ausgeben.