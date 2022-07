Das müssen Sie für die heißen Tage wissen

In diesen Tagen kommen wir ordentlich ins Schwitzen. Doch ab wann spricht man von einer Hitzewelle? Und: Was ist eigentlich die höchste Temperatur, die jemals in Baden-Württemberg gemessen wurde?

"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" sang Rudi Carrell in den 70ern. Von den kühlen und regnerischen Sommern damals sind wir in diesen Zeiten weit entfernt. Immer öfter erleben wir in Baden-Württemberg Hitze und Hitzewellen. Von einer Hitzewelle spricht man, wenn es über mehrere Tage über 30 Grad Höchsttemperatur in einer Region hat.

Dass diese Hitzewellen immer öfter und länger dauern, ist eindeutig nachweisbar, sagt SWR1 Meteorologe Hartmut Mühlbauer. Fest steht: Der Klimawandel hat Folgen.

»Die Zahl der Hitzetage - zum Beispiel in Mannheim - hat sich seit 1961 verdoppelt.«

Was ist ein Hitzetag? Ein heißer Tag oder Hitzetag ist ein Tag, an dem die Temperatur mindestens 30 Grad oder mehr beträgt. Früher wurde ein heißer Tag auch als Tropentag bezeichnet. Die Zahl steigt in den letzten Jahren kontinierlich an. So waren es im zwischen 1961 und 1990 zum Beispiel in Mannheim durchschnittlich elf Hitzetage pro Sommer. In der Periode 1991 bis 2020 waren es 21.

Neben dem heißen und trockenen Sommer 2018 haben viele auch noch den Sommer 2003 in Erinnerung - der Hitzesommer. Damals war es über Wochen hinweg sonnig und heiß: Es gab Hitzerekorde in Baden-Württemberg.

»40,2 Grad ist die höchste Temperatur, die in Baden-Württemberg jemals gemessen wurde.«

Kurioserweise gab es dreimal die exakt gleiche Temperatur als Höchstwert und damit als Hitzerekord: 40,2 Grad gab es am 9. und am 13. August in Karlsruhe und - ebenfalls am 13. August - in Freiburg.

Damit Behörden und andere Institutionen für heiße Tage oder Hitzewellen gewappnet sind, stehen sie in engem Austausch mit Meteorologen. Sie haben die verschiedenen Wettermodelle im Blick. Die SWR1 Meteorologen schauen vor allem auf zwei Wettermodelle. Hartmut Mühlbauer: "Wir betrachten hauptsächlich das amerikanische Wettermodell GFS und das europäische bzw. deutsche Wettermodell ICON."

GFS rechnet dabei bis zu 16 Tage in die Zukunft, ICON sieben Tage. Je weiter es in die Zukunft geht, desto mehr ist es nur eine grobe Abschätzung der Wetterlage. Ob zum Beispiel die Sonne in 13 Tagen in Ulm um 13 Uhr 29 scheint oder ob es regnet, kann niemand exakt vorhersagen.

Fest steht: Seit dem trockenen Sommer 2018 hat es in Baden-Württemberg an vielen Stellen zu wenig geregnet. Vor allem in tieferen Bodenschichten fehlt noch immer Wasser bzw. Feuchtigkeit. Oft ist von Trockenheit und Dürre die Rede. Doch gibt es bei den beiden Begriffen einen Unterschied?

Noch immer ist das Niederschlagsdefizit nach dem trockenen und heißen Sommer 2018 vor allem in tieferen Bodenschichten nicht ausgeglichen. Hierfür müsste es über mehrere Wochen hinweg gleichmäßig regnen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com

Zu wenig Regen

Eine Differenzierung, die exakt definiert ist, gibt es nicht. Hartmut Mühlbauer: "Trockenheit bezeichnet mehr den Zustand, dass kein Regen gefallen oder kein Wasser vorhanden ist. Der Begriff Dürre bezieht sich auf die Auswirkungen, die durch die Trockenheit hervorgerufen werden, also das Nichtvorhandensein von Wasser."