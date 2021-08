Mehr als 8000 Gebäude in Deutschland leuchteten rot auf bei der Aktion "Night of Light". Rot als Symbol für die Schieflage der Veranstaltungswirtschaft, ausgelöst durch die Corona-Maßnahmen.

Das Ulmer Münster, der Turmberg in Karlsruhe-Durlach oder das Rathaus in Bad Waldsee: Mehr als 8000 Gebäude in Deutschland leuchteten in der Nacht von Montag auf Dienstag rot auf. Rot als Symbol für die dramatische Schieflage in der Veranstaltungswirtschaft.

„Night of Light“

Dazu hatten rund 7500 Firmen aus der Veranstaltungsindustrie Gebäude, Eventlocations und Spielstätten mit rotem Licht beleudhtet. Von 22 Uhr bis 1 Uhr wurden so verschiedene Orte in mehr als 250 Städten illuminiert.

»Night of Light ist ein Hilferuf der sechstgrößten Wirtschaftskraft im Land.«

Durch die behördlichen Auflagen in der Corona-Krise sieht sich die Veranstaltungsbranche an den Rand gedrängt. Eine Branche, die laut aktueller Studie auf Platz sechs der größten Wirtschaftsbranchen in Deutschland liegt. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Die Veranstaltungswirtschaft erzielt von der Stadionveranstaltung bis hin zum Soloselbstständigen einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als drei Millionen Menschen. Hinter den USA und China gilt sie als drittgrößte Branche ihrer Art weltweit.

Umsätze nicht nachholbar

Von diesen Unternehmen steht ein Großteil aktuell mit dem Rücken zur Wand. Koperek schätzt, das mehr als 50 % der Betriebe dauerhaft von der Schließung betroffen sind. Das Problem: Die Unternehmen generieren seit März kaum noch Umsatz. Anders als im produzierende Gewerbe, können diese Umsätze aber nicht mehr nachgeholt werden. Grund: Veranstaltungen können naturbedingt nicht auf Lager produziert werden.

Auch das Brandenburger Tor wurde rot angestrahlt. night of light / Tom Koperek

Die letzten 100 Tage?

»Die aktuellen Hilfsangebote in Form von Kreditprogrammen bezeichne ich als „Beatmungsgerät“. Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht.«

Die Kredite können nicht wertschöpfend eingesetzt werden, sagt Koperek. Heißt: Der Betrieb deckt mit dem Geld lediglich die Betriebskosten. Ist das Geld aufgebraucht, ist der Betrieb erneut zahlungsunfähig und muss obendrauf den Kredit zurückerstatten.

Hilferuf in rot

Um diese aktuelle Schieflage der Veranstaltungsindustrie in seiner gesamten Breite sichtbar zu machen, wurden Gebäude, Veranstaltungsorte und Spielstätten rot angeleuchtet. Tom Koperek sagte dazu: „Wir haben ein Medium gewählt, das in unserer Branche vorherrscht: Das Licht.“ Die Auswahl der Farbe ergab sich dabei quasi von selbst: Für Koperek steht die Veranstaltungswirtschaft auf der Roten Liste der aussterbenden Branchen. Ob mit der Aktion aber auch der geforderte Branchendialog mit der Politik zustande kommt, bleibt abzuwarten.

Welche Gebäude im ganzen Land rot illuminiert werden, sehen Sie hier auf einer Karte.