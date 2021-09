Heilbronn stoppt Corona-Erstimpfungen

per Mail teilen

Wer in den letzten Tagen einen Impftermin ergattern wollte, ist wahrscheinlich verzweifelt. Jetzt stoppt der Landkreis Heilbronn die Erstimpfungen - aus Mangel an Impfstoff.

Bei der Online-Impf-Terminvergabe tut sich seit Tagen wenig, auch wenn man mehrfach am Tag und zu verschiedensten Uhrzeiten nach freien Terminen sucht. Das Impfzentrum in Heilbronn-Horkheim will jetzt erst einmal gar keine Erstimpftermine mehr anbieten.