Blonde Mähne, legeres bis sehr ausgefallenes Outfit - so kennt man Thomas Gottschalk auch heute noch. Legendär ist auch das Sofa aus "Wetten, dass ...?", auf dem alles Platz genommen hat, was in der Welt Rang und Namen hatte und auch heute noch hat ...

Stars auf dem Sofa von Thomas Gottschalk In "Wetten, dass ...?" glänzte Mariah Carey immer wieder durch kurzfristige Absagen. Gottschalk schaffte es dann aber doch, die Diva für ein Interview auf ein Sofa zu bekommen. Imago T-F-Foto Als 1995 Michael Jackson seinen seinen Earth Song bei Thomas Gottschalk präsentierte schauten fast 18 Millionen Menschen zu. 1999 war Jackson noch einmal zu Gast. Dieses Mal nur ein kurzer Talk am Rande des Sofas bei dem aber immerhin fast 16 Millionen Menschen zuschauten. picture-alliance / Reportdienste Werner Baum Es war der letzte öffentliche Auftritt von Heinz Rühmann im Januar 1994. Als er im Oktober des gleichen Jahres starb, war er 92 Jahre alt. Imago Imago Fotograf Den "Quatschomat" für die Couch mache er nicht - sagte Udo Lindenberg vor seinem Auftritt im Jahr 2008. Am Ende saß er dann aber doch mit Gottschalk auf dem Sofa. Imago STAR-Media Die große Frage vor dem Auftritt von Lady Gaga war: Was wird die Künstlerin wohl für ein Kleid tragen. Gottschalk meinte zu dem Kleid: Lady Gaga habe ihre eigene Sense mitgebracht. Imago teutopress Heute nicht mehr unbedingt denkbar: Interview bei einem Gläschen Sekt. Hier mit Richard von Weizsäcker in der Sendung "Na siehste" bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Imago teutopress Bei ihrem Besuch im Jahr 2007 stürzte Alice Schwarzer beim Rock'n'Roll tanzen. Als Entschädigung gab es am Ende vom Moderator eine herzliche Umarmung. Imago Eckehard Schulz Gerhard Schröder war der erste Bundeskanzler, aber auch der einzige Bundeskanzler, der Gast in "Wetten, dass...?" bei Thomas Gottschalk war. Imago teutopress Zwei, die ausgefallene Outfits lieben: Gräfin Gloria von Thurn und Taxis und Thomas Gottschalk. Imago teutopress Als Paul McCartney auf 1999 auf dem Sofa von Thomas Gottschalk saß, brachte er auch Klaus Voormann mit, der das LP-Cover des Beatles-Album "Revolver" gestaltet hat. Imago teutopress "Was hat Madonna, was wir nicht haben?", fragte Thomas Gottschalk, als das Publikum sich nach dem Auftritt von Madonna im Jahr 1998 nicht mehr beruhigen wollte. Madonnas Antwort: "Ich bin schöner angezogen ... ". Imago teutopress Michail und Raissa Gorbatschow im Jahr 1996. Imago teutopress 2008 hat Uma Thurman auf dem Sofa verraten, dass sie eine schwedische Oma hat, die nackt in einem Hafen steht. Imago Metodi Popov Bis zu seinem Auftritt bei Thomas Gottschalk habe sich Bill Gates stets geweigert, live in einer Unterhaltungsshow aufzutreten. Für Thomas Gottschalk mache er eine Ausnahme, sagte das ZDF vor dem Auftritt von Bill Gates im Januar 2000. Imago teutopress Udo Jürgens war nicht nur einmal Gast auf dem Sofa von Thomas Gottschalk. Imago United Archives International In Malibu waren sie einige Zeit quasi Nachbarn: Hier ist Cher zu Gast bei Thomas Gottschalk. Imago teutopress Cindy Crawford wurde von Thomas Gottschalk in einem besonders extravagentem Outfit begrüßt: im Schottenrock! Imago teutopress David Bowie wurde bei seinem Besuch im Jahr 1997 von Gottschalk als "eines der drei großen B" der Pop-Musik angekündigt: "Bee Gees, Beatles, Bowie". Imago Imago Fotograf Mit Freddie Mercury zusammen nahm sie 1988 den Titel "Barcelona" auf und 2006 war Sängerin Montserrat Caballé Gast auf dem Sofa von Gottschalk. Imago Sven Simon Früher hieß er "Cat Stevens" - später nannte er sich "Yussuf". Im Dezember 2006 nahm der Sänger platz auf dem Sofa in "Wetten, dass ...?". Imago Sven Simon Im Jahr 1995 war Priscilla Presley Gast bei Thomas Gottschalk - drei Jahre später stand er mit ihr im Film "Frühstück mit Einstein" vor der Kamera. Imago teutopress Im Jahr 2006 waren Kevin Costner und Ashton Kutcher Gast bei Thomas Gottschalk. Imago Sven Simon Die damalige First Lady Hannelore Kohl war insgesamt zwei Mal als Wettpatin auf dem Sofa von Thomas Gottschalk. Imago teutopress Spannende Kombination: Vicco von Bülow (Loriot) und Nina Hagen. Imago tutopress Nicht ganz unumstritten war der Auftritt von Tom Cruise im Jahr 2009. In der Sendung machte er Werbung für den Film "Operation Walküre", in dem er Claus Graf von Staufenberg verkörpert. Imago Sven Simon Nicole Kidman war ebenfalls in der ZDF-Show zu Gast. Imago Sven Simon 50 Liegestützen wäre der Wetteinsatz von "50 Cent" gewesen - aber er kam drum rum. Imago United Archives International Das Supermodel Claudia Schiffer wettete auch. Imago T-F-Foto Drei Hollywood-Größen auf einen Schlag: Kevin James, Eva Mendes und Will Smith. Imago Sven Simon Künstler Friedensreich Hundertwasser. Imago tutopress Denver-Biest Joan Collins Imago teutopress Auch mit ihr hatte Gottschalk seinen Spaß: Sängerin Celine Dion im Jahr 2007. Imago Sven Simon Auch Arnold Schwarzenegger nahm auf der Show-Couch Platz. Imago teutopress Hollywoodgröße Hugh Grant wettete auch mit Gottschalk. Imago Sven Simon Klaus-Maria Brandauer und Thomas Gottschalk: Was sie da wohl gerade im Blick haben? Imago teutopress Gottschalk hatte sie fast alle auf seiner Couch - auch Frauenschwarm Hugh Jackman. Imago T-F-Foto 1989 war Jane Fonda zu Gast in "Wetten, dass...?" und nahm zusammen mit Thomas Gottschalk platz auf dem Sofa. Damals allerdings war noch Frank Elstner Gastgeber der Show. Imago teutopress