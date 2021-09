per Mail teilen

Der Handschlag! Vor mehr als einem Jahr haben wir ihn uns mühsam abgewöhnt und mit komischen Verrenkungen ersetzt oder einfach weg gelassen. Und jetzt, da Corona verspricht, sich so langsam wieder zu verziehen: Was machen wir da mit dem Handschlag? Stefan Schlegel entscheidet solche Fragen am liebsten mit Hilfe der Weisheit der Straße.