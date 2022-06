So bleibt mein Hund lange gesund und fit

per Mail teilen

Natürlich wünschen wir uns, dass unsere Vierbeiner lange gesund und fit leben. Doch worauf kommt es dabei an?

Die Hunde werden immer älter

Die Lebenserwartung unserer Hunde hat sich in den letzten Jahrzehnten um zwei Jahre erhöht. Das ist so, als würden wir Menschen 120 Jahre alt. Das liegt natürlich auch an der viel besseren medizinischen Versorgung unserer Hunde.

Rat und Tipps vom Experten

Da geht mittlerweile von der Zahnwurzelbehandlung über die künstliche Hüfte bis zum Goldimplantat einiges. Wir sprechen mit Tierarzt und Blogger Ralph Rückert über Maßnahmen, die wir uns schenken sollten und über Nahrungsergänzungsmittel.