Gesunder Menschenverstand - Wenn der in einer Diskussion auftaucht, dann wird meistens seine Abwesenheit beklagt und zwar bei irgend jemand anderem. Scheint ständig verloren gegangen zu sein, dieser gesunde Menschenverstand. Vor allem in der Gender-Debatte kommt das manchen so vor. Wenn ein Begriff soviel Bewertung enthält, hat sich Stefan Schlegel gedacht, dann lohnt es sich vielleicht, der Weisheit der Straße mal eine ganz simple Frage zu stellen....