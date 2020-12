"Für mich geht ein Jugendtraum in Erfüllung"

"Für mich geht ein Jugendtraum in Erfüllung" Stuttgarts neuer Oberbürgermeister Frank Nopper im SWR1-Interview

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Stuttgart hat Frank Nopper (CDU) gewonnen. Er wurde mit 42,3 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt gewählt. Wir haben heute morgen in SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg mit Frank Nopper gesprochen.