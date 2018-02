Geschwister Scholl vor 75 Jahren verhaftet und hingerichtet Vorbild durch Mut und Zivilcourage

Am 18. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl festgenommen. Sie hatten an der Uni München Flugblätter verteilt, die zur Auflehnung gegen die herrschenden Nationalsozialisten aufriefen. Beide waren Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ und wurden aufgrund ihrer Aktion vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und vier Tage später, am 22. Februar, hingerichtet.

Bis heute werden Hans und Sophie Scholl für ihren Widerstand gegen das NS-Regime bewundert

Anfangs standen Hans (*1918) und Sophie Scholl (*1921) dem Nationalsozialismus positiv gegenüber. Sie engagierten sich in der „Hitlerjugend“ sowie dem „Bund deutscher Mädel“. Bereits 1937 kam es zum inneren Bruch mit der NS-Ideologie, und beide orientierten sich an den Idealen der Wandervögel und Pfadfinder sowie den christlich-humanistischen Werten ihres protestantischen Elternhauses.

Flugblätter gegen Hitler

Während ihrer Studienzeit ab 1942 verschärfte sich ihre Ablehnung der Nazis in einen klaren Widerstand. An der Uni München gründeten sie zusammen mit Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf und dem Universitätsprofessor Kurt Huber die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Sie verfassten, druckten und verteilten auf unterschiedlichen verdeckten Wegen Flugblätter, in denen zur Auflehnung gegen die Naziherrschaft appelliert wurde. Beschränkten sich ihre Aktionen anfangs auf die Region München, verteilten sie ihre Aufrufe später über Kuriere auch in anderen Städten Süddeutschlands. Die Auflage der insgesamt sechs Flugblätter stieg bis auf 9000 Exemplare. In der Schlussphase ihres Bestehens versuchte die „Weiße Rose“, ihre Kontakte sogar zu weiteren Widerstandsgruppen bis nach Berlin und in die Wehrmacht auszuweiten.

Erwischt vom Hausmeister

Fallbeil im Bayerischen Nationalmuseum, mit dem die Geschwister Scholl hingerichtet wurden

Am Vormittag des 18. Februar 1943 agierten Hans und Sophie Scholl an der Uni München. Sie legten ihre Flugblätter in die noch leeren Hörsäle und warfen sie in den Lichthof der Eingangshalle. Hierbei wurden sie vom Hausmeister Jakob Schmid erwischt, der Mitglied in der SA und der NSDAP war. Er denunzierte sie bei der Gestapo, woraufhin sie festgenommen und ihnen der Prozess gemacht wurde. Am 22. Februar wurden sie – zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst – vom Volksgerichtshof unter Roland Freisler wegen „landesverräterischer Feindbegünstigung“, „Vorbereitung zum Hochverrat“ und „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode durch das Fallbeil verurteilt. Das Urteil wurde noch am selben Tag vollstreckt.

Lebendige Erinnerung

Das Gedenken an die Weiße Rose und ihre Zivilcourage ist noch heute lebendig – zum Beispiel in Ulm, wo die Familie Scholl längere Zeit gelebt hat. Dort gibt es in der Volkshochschule auch die „Denkstätte Weiße Rose“. Gegründet wurde sie von Inge Aicher-Scholl, Hans‘ und Sophies Schwester.