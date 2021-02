per Mail teilen

Mit Kampfjets könnten wir beispielsweise Schwefeldioxid in die Atmosphäre injizieren; die Erde würde dadurch spürbar kälter werden. Aber wie hoch sind die Risiken? In Folge 10 der "Weltwunderkugel" prüfen wir verschiedene technische Ansätze, am Temperaturregler der Erde zu drehen, und stellen Pilotprojekte des Unternehmens "Climeworks" vor.