Wörter haben ja gerne mal einen Ruf: "Transparenz" zum Beispiel. Sehr guter Ruf: "Mehr Transparenz" - das kann man immer fordern, das kommt immer gut an. "Geheimnis" hat dagegen nicht so einen guten Ruf. Klar, Geheimnis ist aufregend und alles. Es kann aber auch dunkel sein und belasten. Und wie ist das mit dem Geheimnis in einer Beziehung? Die Frage hat Stefan Schlegel mit der Weisheit der Straße bis in die letzte Ecke durchleuchtet....