Wer endlich geimpft ist, der freut sich, mit diesem Pieks vielleicht bald wieder mehr Freiheiten zu haben. Viele Menschen teilen und posten dann auch Fotos vom Impfpass bei Facebook oder Instagram. Aber bitte aufpassen. Auf diese Fotos haben es Betrüger oft abgesehen. Die könnten damit leicht gefälschte Impfpässe drucken.

Mit dem Impfpass zurück zur Normalität?

Der Impfpass könnte bald quasi eine Eintrittskarte sein fürs Theater, Kino oder Restaurant. Das ruft jetzt schon eine ganze Reihe von schmutzigen Geschäftemachern auf den Plan. Und Experten befürchten: je mehr Freiheiten durch Impfungen möglich werden, desto größer die Bereitschaft hier illegale Angebote zu machen.

Teure Blanko-Impfbücher

Ein Eintrag im Impfausweis sieht verdammt echt aus und trotzdem hat der Besitzer nie die attestierte Corona-Schutz-Impfung erhalten. Solche Blanko-Impfbücher werden im Darknet und bei Messengerdiensten inzwischen für bis zu 200 Euro gehandelt. Und sie sind zuletzt auch in Baden-Württemberg aufgetaucht. Das Landeskriminalamt ist alarmiert.

"„Mit weiteren Fällen müssen wir rechnen und hier kann ich nur eindrücklich darauf hinweisen, dass sich jeder der solche Pässe verkauft oder erwirbt strafbar macht. Das ist kein Kavaliersdelikt."

“Oliver Hofmann warnt: Ein gefälschter Corona Ausweis bietet keinerlei Schutz vor einer Ansteckung und er kann eine ganze Kette von Straftaten auslösen: „Wenn Sie mit so einem Pass zum Beispiel sich Zutritt verschaffen (im Bereich einer Kinoveranstaltung oder im Bereich eines Theaters) und dann Corona-positiv sind und dann viele Menschen anstecken, dann kann auch ein Körperverletzungsdelikt zum Tragen kommen.“

Ist ein digitaler Impfpass sicher?

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart verweist im Zusammenhang mit den aufgetretenen Fälschungen auch auf den derzeit diskutierten digitalen Impfpass. Wie Impf-Zertifikate auf ihre Echtheit überprüft werden sollen, sei allerdings noch nicht geklärt. Auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz Stefan Brink sieht im angekündigten digitalen Impfpass kein Heilmittel gegen die aufgetretenen Fälschungen, zumindest noch nicht.

"Häufig verwenden die digitalen Impfpässe schlicht und ergreifend als Basis die analogen Einträge und die sind dann natürlich wieder genauso fälschungsanfällig, wie beim analogen Impfpass. Man hat kein echtes Sicherheitsverfahren das den digitalen Impfpass fälschungssicher macht," sagt Stefan Brink.

Impfpass nicht im Internet posten

In einer Sache sind sich Datenschützer und die Ermittler im Landeskriminalamt in jedem Fall einig: Wer sich gegen Corona bereits geimpft hat, sollte seinen Eintrag im Impfbuch auf keinen Fall in den sozialen Netzwerken posten. Denn was für viele eine erfreuliche Nachricht ist, kann auf diesem Wege eine Vorlage für Fälschungen werden.