Lieber Helge Schneider,

mal runter vom Katzeklo. Draussen ist Sommer, Sonne, Kaktus. Ich schreibe hier für alle: den Telefonmann, die Wurstfachverkäuferin und auch den Meisenmann.

Heute hab ich gute Laune, Laune. Heute ist ein schöner Tag. Ich putze meine Wohnung, Wohnung. Wenn Du mich besuchen magst.

Die Trompeten von Mexiko laden Dich ein. Die Trompeten von Mexiko wollen nicht alleine sein.

100.000 Rosen schick ich Dir. Es hat gefunkt bei mir. Dingeding, dongedong, düdeldidü und auch dudeldidu.

Ich wollte singen können. So richtig mit viel Scharm. Deshalb nahm ich Unterricht bei einer mir bekannten Dam.

Bist Du einmal traurig auf der Welt, sing Fitze Fatze, wie es Dir gefällt.

Hoffentlich gibt es was Leckeres zu essen. Zum Beispiel Kartoffeln, Möhrchen, vielleicht ja Reis, Baby, oder Moncheri, Boullion de Paris, Paella in the Bauch oder ein super sexy Käsebrot. Aber Dein Lebenssinn ist ja die Wurst.

Möge sich der Himmel für Dich noch lange nicht verfinstern und ein Mann mit einem langen Bart aus den Wolken gucken und seinen Finger erheben, den er hoch gehoben hat.

Ohne Dich ist die Welt ein Jammertal.

Ich wünsche Dir never, never go to work, lieber Holiday. Die Gitarre um Hals, schnell gekämmt. Ja, das ist the way.

Deshalb dreimal kräftig Dupdubidipdi.

Herzlichst Jens Wolters