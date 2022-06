per Mail teilen

Nach zwei Jahren Einschränkungen wegen der Pandemie fehlen in den Restaurants, Kneipen und Cafés die Mitarbeiter. Das hat Folgen.

Neustart nach Pandemie holprig

Die Gastronomie hat mit am meisten unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Inzwischen gibt es wieder volle Restaurants und Gasthofstuben, die Gäste sind wieder da - aber es fehlt das Personal. Schon im letzten Herbst herrschte Personalnot in der Gastronomie; mehr als 80 Prozent der Betriebe gaben an, dass sie händeringend nach Mitarbeitenden suchen.

Gastronomin aus Stuttgart muss zeitweise schließen

Beate Linsenmeier betreibt in Weinstadt-Endersbach bei Stuttgart ein Hotel mit einem Gasthof. Ihr fehlen aktuell mehrere Mitarbeitende: im Service, im Hotel und als Aushilfen. Ein Teil des Personals sei in der Pandemie in die Lebensmittelbranche abgewandert, erzählt sie, denn sie brauchten das Geld. Zurück kämen sie nicht mehr, denn auch dort würden Fachkräfte gebraucht.

»Wir haben Sonntagabend jetzt geschlossen, weil wir kein Personal haben, das wir wechseln können.«

Die Situation belaste sie sehr, es sei stressig und es bleibe kaum Zeit für ein Gespräch mit den Gästen.

Wieso fehlt Personal in der Gastronomie?

Inzwischen muss Linsenmeier ungelernte Aushilfskräfte einstellen.

»Die verdienen in der Gastronomie nicht schlecht: Sie kommen auf 450 Euro und ihr Trinkgeld dürfen sie auch behalten.«

Gerade bei den jüngeren Menschen hätten sich die Ansprüche an die Arbeitsstelle verändert: die Work-Life-Balance sei wichtiger geworden. Nicht jeder wolle beispielsweise sonntags arbeiten, sagt Linsenmeier.