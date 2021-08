Wenn Sie miträtseln wollen, dann bleiben Sie auf DIESER Seite, die Fragen finden Sie hier - das gesuchte Lösungswort setzt sich aus den Buchstaben in den gelben Kästchen zusammen. Die kompletten Antworten gibt es auf der nächsten Seite...aber NICHT SPICKELN!!!1 Senkrecht: Hit von Adele - …. Pavements2 Waagrecht: Australische Rockband2 Senkrecht: “The Look of Love” von …3 Senkrecht: Year of the Cat von …. (Vorname)4 Senkrecht: ….. Cassidy5 Senkrecht: ….. explosiver Hit6 Waagr…

SWR SWR - Jörg Witzsch