Was Sie brauchen:Kopfhörer, Computer, Smartphone Was ist zu tun?- Verbinden Sie den Kopfhörer mit Ihrem Computer und setzen Sie ihn auf.- Starten Sie ihr Smartphone zur Videoaufnahme und filmen Sie sich damit.- Spielen Sie mit ihrem Computer das Imagine Karaoke-Video von swr1.de. ab. Nun hören Sie die Melodie und es kann los gehen!- Schauen Sie in die Kamera des Smartphones, singen Sie mit und haben Sie Spaß!

