Die FIFA Funktionäre haben den Fußball nicht nur in ein fußballfremdes Land entführt, sie haben uns auch in die Not gebracht, dass wir uns fragen müssen: Gucken oder Boykottieren? Und wenn wir derartig in der moralischen Klemme stecken, natürlich lässt Stefan Schlegel dann die Weisheit der Straße ein paar Einwürfe machen ...