Mit dem Frühling kommen wir in den Osterferien wieder auf Tour durch Baden-Württemberg. Wir senden live aus 5 verschiedenen Städten, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Einmal durch Baden-Württemberg – entlang an Flüssen und Seen

Baden-Württemberg liegt zwar nicht am Meer, Wasser ist dennoch allgegenwärtig. Ob am See, am Fluss oder am Bach – Wasser begleitet uns Land auf, Land ab. Wir schauen bei der SWR1 "Für uns in Baden-Württemberg"-Tour von verschiedenen Seiten auf das Thema Wasser und machen dazu Halt in fünf Orten. Von hier senden die SWR1 Moderator:innen Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein täglich live von 12 bis 18 Uhr. Und ihr seid herzlich eingeladen!

In diese Orte kommen wir in den Osterferien

Sonntag, 13.4. Donaueschingen Hanselbrunnenplatz Montag, 14.4. Meersburg Schlossplatz Dienstag, 15.4. Bad Waldsee Grabenmühlplatz Mittwoch, 16.4. Herbrechtingen Rathausplatz Gründonnerstag, 17.4. Remseck am Neckar Marktplatz

Das könnt ihr vor Ort erleben

Wir haben natürlich wieder interessante Gesprächspartner:innen aus der Region am mobilen Studio zu Gast. Ihr könnt auch gerne während der Live-Sendung bei unseren SWR1 Moderator:innen Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein einen Blick über die Schulter werfen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Außerdem ist Julian Hammerstein als Reporter mit dabei, um die Regionen sowie ihre Flüsse und Seen zu erkunden. Und ihr könnt natürlich auch Teil der Sendung werden.

Das gibt's zu gewinnen

Wer sich mit der Geografie bei uns im Land auskennt, hat beste Voraussetzungen um beim "Baden oder Württemberg"-Quiz abzusahnen. Ihr könnt vor Ort ein exklusives SWR1 DAB+ Radio gewinnen. Dazu müsst ihr nur 10 Städtenamen richtig einordnen – ob die Städte in Baden oder Württemberg liegen. In jedem Ort der SWR1 "Für uns in Baden-Württemberg"-Tour wird zweimal gezockt. Mutige vor!