Sandra Walter ist Mutter von vier Kindern und lebt in Ludwigsburg. "Bevor der ganze Trubel losgeht in meiner Großfamilie geh' ich 'raus auf meinen Schlafzimmerbalkon, mach' ein paar Yoga-Übungen und atme tief frische Luft in meine Lungen ein. Dann geh' ich 'runter und mache das Vesper für die Kinder fertig und wenn die ganze Meute aus dem Haus ist, dann setz' ich mich in Ruhe hin und genieße MEINE Zeit, die ich kurz für mich hab', mit meinem Frühstück, 'ner schönen Latte Macchiato und danach kann mein Tag beginnen."