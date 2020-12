Früher ist alles besser - mit SWR1 Baden-Württemberg.

+++ 3:50 Uhr +++

Kurz vor vier Uhr im SWR1 Sendezentrum. Die ersten Lichter brennen schon. Hinter der Studiotür steht noch Annett Lorisz, die die letzten Minuten von "SWR1 - Die Nacht" moderiert...

Kurz vor vier Uhr im SWR1 Sendezentrum. Die ersten Lichter brennen schon. Das ist noch Kollegin Annett Lorisz, die heute die Nacht moderiert hat... SWR

+++ 4:12 Uhr +++

Kaffeemaschine an! Wachwerden!

+++ 4:14 Uhr +++

Nach dem ersten Espresso schaut der Morgen schon vieeel heller aus ;-)

+++ 4:53 Uhr +++

Die Nacht geht - der Morgen kommt: Kollegin Annett Lorisz freut sich nach ihrer Nachtschicht auf ihr Bett...

+++ 4:58 Uhr +++

Kurz vor 5 im SWR1 Studio: Es ist angerichtet. So sieht der Arbeitsplatz von Frühmoderatorin Petra Klein aus: auf den Computerbildschirmen hat sie einen Blick aufs Wetter, auf die Mails, die die Hörer ins Studio schicken, auf Musik und Beiträge, auf den Verkehrsservice, auf die diversen "Soundelemente" von SWR1. Und nicht zu vergessen: das Mischpult im Vordergrund - Petra "fährt" die Sendung komplett selbst.

+++ 5:35 Uhr +++

Der Welttag des Radios! Unser "SWR1 Thema heute" an diesem speziellen Morgen. Gegen kurz vor halb 6 läuft dazu der erste Beitrag - und danach wartet schon Phil Collins auf der elektronischen Playlist - die Musikredaktion hat das Programm vorbereitet. Für aktuelle Änderungen ist aber ein Musikredakteur auch morgens schon anwesend.

+++ 6:01 Uhr +++

Was ist in der Nacht passiert? Was ist heute besonders wichtig? Zusammen mit Redakteurin Christiane von Wolff werden Themen und Beiträge für die Sendung besprochen.

+++ 6:12 Uhr +++

Von wegen "beim Radio läuft immer alles glatt"! Manchmal geht auch was schief, manchmal gibt es Momente, die einfach nur witzig sind. Auch die Pannen dürfen natürlich nicht zu kurz kommen - die gehören ja auch irgendwie dazu. Hier gibt's einige richtig witzige Pannen:

+++ 6:28 Uhr +++

Jeden Tag bestens informiert in den Tag mit SWR1. Dazu gehört auch der Blick in die aktuellen Tageszeitungen. Auch ein Teil des Morgenteams: Redakteurin Bettina Gall. Sie hält Kontakt zu den Korrespondenten im Ausland (in den USA zum Beispiel geht gerade der Tag zu Ende), zur Nachrichtenredaktion und zu den Redakteuren und Reportern in der Regionalstudios und -Büros des SWR. Berichterstattung aus dem Land ist enorm wichtig in "Guten Morgen, Baden-Württemberg"

+++ 6:35 Uhr +++

Seit gut eineinhalb Stunden läuft "SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg". Noch länger läuft schon die Kaffeemaschine: Zeit für eine zweite Runde Kaffee.

+++ 6:57 Uhr +++

Eigentlich hat er heute Morgen die Musik im Blick. Ab und zu allerdings serviert er Moderatorin Petra Klein auch höchstpersönlich den zweiten Kaffee: Musikredakteur Peter Grabinger.

+++ 7:01 Uhr +++

...es muss allerdings nicht immer so offiziell sein ;-)

+++ 7:10 Uhr +++

Gleich ist Halbzeit für "Guten Morgen Baden-Württemberg". In wenigen Minuten gibt es wieder aktuelle Nachrichten, den Blick aufs Wetter und den Blick auf die Lage auf den Straßen.

+++ 7:12 Uhr +++

Autobahnen, Bundesstraßen oder Bahnhöfe: Sie kennt alle Staus und Verspätungen im Land - Redakteurin Birgit Wächter aus dem SWR1 Verkehrsteam. Bei ihr laufen unter anderem die Meldungen von Polizei, ADAC und den SWR1 Hörern zusammen. An diesem Morgen ist es kurz nach 07:00 Uhr "vergleichsweise ruhig": gerade mal zwei Meldungen. Aber das kann sich jede Sekunde ändern, deshalb hat Birgit Wächter immer ein genaues Auge auf die Straßen im Land.

+++ 7:38 Uhr +++

"Noch mehr Morgen-Team": Weil SWR1 auch nach "Guten Morgen Baden-Württemberg" weitergeht, wird am "Desk" schon der restliche Tag geplant. Redakteurin Ute Fuchs schaut ganz genau: Welche Themen könnten wichtig werden? Von wo schicken uns Reporter oder Korrespondenten Beiträge? Internet-Redakteur Sebastian Frisch betreut parallel zur Sendung die Homepage und den Facebook-Auftritt von SWR1.

+++ 7:50 Uhr +++

Auch die Hörer kommen zu Wort in "Guten Morgen- Baden-Württemberg". An diesem speziellen Morgen ist "Welttag des Radios" und wir wollen wissen: Welche Rolle spielt Radio bei Ihnen? Wie verändert es Ihren Alltag? Im Technik-Bereich (im Vordergrund des Bilds) sammelt eine Kollegin die Reaktionen und bereitet sie technisch auf.

+++ 8:06 Uhr +++

Temperaturen um null Grad vor dem SWR1 Studio. Wie das Wetter in den Regionen von Baden-Württemberg wird - das verrät um halb neun unser Meteorologe aus dem SWR1 Wetterstudio im Live-Gespräch mit Petra Klein.

+++ 8:21 Uhr +++

So viel Farbe am Morgen macht wach: Manchmal kommen Beiträge von Reportern oder Korrespondenten erst wenige Minuten, bevor sie "On Air" gehen - Radio ist ein schnelles, unmittelbares Medium. Deshalb heißt es flott sein: Anhören, schneiden, speichern - alles digital, im Schnittsystem, dem sogenannten DigAS. Oder gleich live mit dem Korrespondenten oder Reporter vor Ort sprechen.

+++ 8:25 Uhr +++

Auch ihr Wecker hat sehr früh in der Nacht geklingelt: Technikerin Steffi Eissele. Heute darf sie während der Arbeit ausnahmsweise auch mal ihrem größten Hobby nachgehen und Fotos für diese Webseite machen ;-)

+++ 8:56 Uhr +++

Wir werfen noch einmal einen Blick in die Nachrichtenredaktion. Die Redakteure - unter anderem Christina Erdkönig - sind seit den Nachtstunden am Meldungen schreiben, Themen sichten und Nachrichten-Sendungen vorbereiten. Schließlich geht es alle halbe Stunde ans Mikro.

+++ 8:58 Uhr +++

Wie war das nochmal mit "recht ruhig gerade auf den Straßen"? Inzwischen hat auch Redakteurin Birgit Wächter aus dem SWR1 Verkehrsteam einiges zu tun. Durchhalten ist an diesem speziellen Morgen die Devise für Autofahrer auf der A8: Der längste Stau ist vor dem Kreuz Stuttgart. Rund 15 Kilometer sind es in Richtung Karlsruhe, weil die Fahrbahn dort ausgebessert wird.

+++ 8:58 Uhr +++

Um 9 Uhr gleich ist er wieder im Einsatz: Torsten Hansel aus den SWR1 Nachrichten. Die Nachrichten liest er aus einem separaten, kleinen Sprecherstudio.

+++ 9:21 Uhr +++

Den ausführlichen Wetterbericht fürs Land wird es wieder in wenigen Minuten geben. An diesem Morgen: sonnig in Lahr, Vaihingen an der Enz, Winnenden und Waiblingen, bei -1 Grad. Temperaturen um die Null Grad in Freiburg. Dort ist es bewölkt. Über DIESEN Regler steuern wir die Leitung ins SWR1 Wetterstudio:

+++ 9:56 Uhr +++

Kurz vor zehn: die Werbung läuft, Sendeschluss für das Team "Wach" ;-) Damit haben die Kolleg*innen aber noch nicht Feierabend. Um 10:00 Uhr startet die große Konferenz, bei der das ganze SWR1-Team die Frühsendung nachbespricht. Und auch gleich den Blick auf den Tag und den kommenden Morgen richtet: Das Team diskutiert, wie man die weitere Entwicklung der wichtigen Themen aus der Frühsendung tagsüber begleitet und was für den nächsten Morgen bereits "angeleiert" werden kann. Wobei es gut sein kann, dass vieles von dem, was am Vortag vorbereitet wurde, am nächsten Tag schon wieder überholt ist.

Schnell und kompetent auf aktuelle Ereignisse reagieren - das ist die Aufgabe und auch die Stärke des Früh-Teams von SWR1 Baden-Württemberg.