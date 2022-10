Die Serie hätte "Insomnia Café", "Friends Like Us" oder "Six of One" heißen können - am Ende entschied man sich für kurz und knackig: FRIENDS. 10 Jahre und 236 Folgen lang gingen wir mit den sechs Freunden durch alle Höhen und Tiefen und saßen immer wieder auf der Couch im "Central Perk" Café.