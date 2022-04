per Mail teilen

Lesen, schreiben, reden: Friedemann Karig liebt das Erzählen von Geschichten.

In seinem aktuellen Buch “Erzählende Affen”, das er gemeinsam mit Samira El Ouassil geschrieben hat, geht es genau darum – wie Geschichten unser Leben und die Menschheitsgeschichte bestimmen.

Geschichten formen Realität

Denn Geschichten formen Realität, sie bestimmen, in was für einer Welt von Geschichten wir leben. Und: Geschichten zu erzählen ist eine echte Superfähigkeit des Menschen – kein anderes Lebewesen ist dazu in der Lage.

In »Erzähl mir was Neues« sprechen Wolfgang Heim und Friedemann Karig über die Kommunikation von Bonobo-Affen, warum Zeus nach heutigem Verständnis ein Vergewaltiger wäre und warum England vielleicht doch die Fußballweltmeisterschaft gewinnt. Diese Folge hat es wirklich in sich!