Long-Covid zum Trotz: Ringer Frank Stäbler hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokyo eine Bronzemedaille erkämpft. Darauf freut er sich jetzt am meisten.

Zum Ende seiner Karriere hat sich Ringer Frank Stäbler aus Musberg bei Stuttgart bei den Olympischen Spielen in Tokyo eine Bronzemedaille erkämpft. Es ist die erste olympische Medaille für den dreimaligen Weltmeister. Er trat in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm an. Im Interview mit SWR1 Moderator Stefan Orner verrät er, wie hart er für diese Medaille gekämpft hat.

Blut, Schweiß und Tränen: Stäbler aus BW holt Bronzemedaille

Orner: "Es hat doch noch geklappt mit einer olympischen Medaille! Sie haben gestern nach Ihrem Kampf gesagt:

»Diese Bronzemedaille ist für mich wie eine Goldmedaille.«

Weil Sie so hart dafür kämpfen mussten?"

Stäbler: "Ich habe fünf Jahre lang jeden Tag viel Blut, Schweiß und Tränen vergossen für den Traum von einer olympischen Medaille. Danach habe ich mein ganzes Leben ausgerichtet. Es wurde so spannend: Ich habe im Viertelfinale umstritten mit 5:5 gegen den Iraner verloren, der dann später Olympiasieger wurde. Danach bin ich schnell umgeschwenkt und habe gesagt: 'Okay, wenn der Olympiagott mir schon nicht das olympische Gold gewähren möchte, dann hole ich mir die Bronzemedaille.' Und das habe ich dann wirklich im letzten Kampf meines Lebens auf internationaler Bühne geschafft. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl!"

Orner: "Wie war das für Sie, als die Uhr bei diesem letzten Kampf auf Null gesprungen ist? Das war bestimmt eine riesige Welle an Emotionen, die durch Ihren Körper geschwappt ist?"

Stäbler: "Oh ja, der Druck von außen, aber auch von innen, von mir selbst, und die Erwartungshaltung waren so groß, und ich wusste, ich habe diese eine Chance. Ich bin 'all in' gegangen und das Verlangen, der Traum, war einfach so riesig, dass auch die Angst und der Druck enorm waren. Es hat sich angefühlt, als hätte ich Stahlketten um meinen ganzen Oberkörper geschnürt."

»In dem Moment, in dem der Schlussgong ertönt ist, habe ich diese Ketten einfach von mir gesprengt. Dann war ich frei! Frei für immer.«

Langzeitfolgen nach Corona-Erkrankung trotz Fitness

Orner: "Sie haben eine Corona-Erkrankung überstanden, allerdings alles andere als reibungslos - mit heftigen, lang anhaltenden Symptomen. Macht das die Medaille noch wertvoller?"

Stäbler: "Ich hatte davor so viele Schwierigkeiten, die Corona-Erkrankung war eine davon: meine Verletzungen, der Hallen-Rausschmiss. Es gab es so viele Probleme im Vorfeld. Natürlich machen diese Problemstellungen die Medaille umso wertvoller."

»Mein Coach sagt immer: Wenn es einfach ist, dann kann es jeder. Es kommt aber im Leben darauf an, wer durchziehen kann, wenn es mal nicht läuft - und wir haben uns wirklich durchgebissen.«

So endet die Hassliebe zwischen dem baden-württembergischen Ringer Frank Stäbler und Olympia:

Darauf freut sich Ringer Frank Stäbler jetzt am meisten

Orner: "Sie mussten für den Olympia-Wettkampf rund acht Kilo abnehmen. Auf welches Gericht freuen Sie sich jetzt am meisten: Maultaschen oder Spätzle mit Braten?

Stäbler: "Diese ganze Abnehm-Tortur hat wirklich einen ganz positiven Effekt: dass man alles wieder zu schätzen weiß. Erst, wenn man in Entbehrung lebt und nicht mehr hat, weiß man es wirklich zu schätzen. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten jeden Schluck und jedes Essen auskosten. Es wird hundert Mal besser schmecken als normal und das wird mega cool werden."

Orner: "Wie wird die Party in Musberg aussehen, wenn sie zurückkommen?"

Stäbler: "Ich habe am Rande mitbekommen, dass auf dem Pausenhof meiner alten Grundschule in Musberg am Samstag eine riesige Olympia-Party stattfinden soll. Ich fliege am Freitag nach Hause und am Samstag ist dann da, was Corona zulässt. Aber es ist dann eine schöne Party und ich freue mich über jeden, der kommt und mitfeiert."