Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Tasse oder Kasse – Das große Jahres-Quiz“, das von SWR1 Baden-Württemberg veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart, kurz SWR.

Das Gewinnspiel findet zwischen 28.12. und 31.12.2020 im Programm von SWR1 statt.

Zwischen dem 28.12. und 31.12.2020 gibt es jeweils zwischen 5 Uhr und 10 Uhr pro Stunde eine Quizfrage (am 31.12. zwischen 7 Uhr und 12 Uhr). Zur Teilnahme registrieren kann man sich vorab und innerhalb der Laufzeit auf swr1.de oder per Anruf auf der 0711 26 27 28, nachdem die Moderatorin im Programm von SWR1 dazu aufgerufen hat. Durch redaktionelle Auswahl entscheidet sich, wer am Gewinnspiel im Radioprogramm teilnimmt. Die Moderatorin rufen den/die Teilnehmer/in unter seiner/ihrer bei SWR1 angegebenen Telefonnummer an.

Gewinn

Der Hauptpreis – ein Sparschwein mit 2.021,- Euro – wird gestiftet vom Sparkassenverband Baden-Württemberg. Trostpreise sind Tassen von SWR1.

Durchführung des Gewinnspiels

Der/Die Gewinnspielteilnehmer/in, der/die die letzte Frage der Quizserie richtig beantwortet, gewinnt einen Hauptpreis – ein Sparschwein gefüllt mit 2.021,- Euro. Scheidet er/sie vorher aus, erhält er/sie eine SWR1 Tasse. Die Quizserie beinhaltet zwanzig Fragen.

Ein/e Gewinnspielteilnehmer/in bleibt solange im Spiel, bis entweder die zwanzigste und damit letzte Frage der Quizserie richtig beantwortet wurde oder bis er/sie durch eine falsche Antwort ausscheidet. In Falle des vorzeitigen Ausscheidens rückt ein/e neue/r Teilnehmer/in nach und spielt die Serie weiter. Dies gilt ausdrücklich auch, falls die letzte Frage einer Quizserie falsch beantwortet wird.

Nach fünf richtigen Antworten erwirbt der/die Teilnehmer/in das Recht, die zwanzigste und damit letzte Frage der Quizserie noch vor der Beantwortung einmalig gegen eine andere Frage zu tauschen.

Ein/e Gewinnspielteilnehmer/in muss während der Quizserie in den o.g. Zeiträumen dauerhaft telefonisch erreichbar sein und ist persönlich für diese Erreichbarkeit verantwortlich. Sollte SWR1 ihn/sie in der einer richtigen Antwort nachfolgenden Runde nicht erreichen, wird sofort ein/e neue/r Gewinnspielteilnehmer/in ermittelt, der/die die Serie fortsetzt.

Hinweise zum Gewinn

Eine Umwandlung des Hauptpreises in andere Sachpreise ist nicht möglich.

Sonstiges

Die persönliche Übergabe des Hauptpreises erfolgt durch den Gewinnspender, die Sparkassen in Baden-Württemberg. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und Gewinneradressen an den Gewinnspender weitergegeben.

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jeder/jede Teilnehmer/in erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein/ihr Name, sein/ihr Wohnort sowie Gespräche mit ihm/ihr im Programm von SWR1 veröffentlicht werden.

Der/die Gewinner/in erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs-, Widerrufs- und Löschungsrechte zu sowie ein Beschwerderecht an den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf hier.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des/der Gewinners/Gewinnerin an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Übergabe des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer/innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Sparkassenverband Baden-Württemberg zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

MitarbeiterInnen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg dürfen nicht teilnehmen.

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre.

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich, mehrmalige Teilnahmen werden nicht berücksichtigt.

Der/Die Teilnehmer/in spielt die Quizserie bis zur richtigen Beantwortung der letzten Frage oder dem vorherigen Ausscheiden persönlich, eine Weitergabe der Teilnahme an andere Personen ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtig: Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender des Gewinnes ist der Sparkassenverband Baden-Württemberg.