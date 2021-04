Wer sucht bei SWR1 die Musik aus? Warum berichtet ihr so viel über Corona? Warum läuft die SWR1 Hitparade nur einmal im Jahr? Stellen Sie uns Ihre Fragen rund um SWR1.

Wir lieben Radio, genau wie Sie. Und deshalb dreht sich am 21. April 2021 alles um Sie - die SWR1 Hörer:innen. Was wollten Sie schon immer über SWR1 wissen? Einen Tag lang beantworten wir Ihre Fragen zum Programm, zur Musik und vieles mehr.

SWR1 Backstage

Sie haben den ganzen Tag die Möglichkeit mit Redakteur:innen, Moderator:innen und Verantwortlichen von SWR1 Baden-Württemberg direkt am Telefon ins Gespräch zu kommen, aber auch per Mail, WhatsApp oder über die SWR1 App Fragen zu stellen. Oder haben Sie jetzt schon welche? Dann her damit!

Ihre Fragen - jetzt!

Ganz egal, ob es sich um das Programm, die Musik, den Wetterbericht oder den Sport dreht: her mit Ihren Fragen. Was finden Sie an SWR1 gut? Oder was nervt Sie? Wir sammeln schon jetzt Ihre Meinungen und Fragen. Antworten gibt es am Mittwoch, 21. April ab 5 Uhr im Programm von SWR1 Baden-Württemberg. Wir hören uns!