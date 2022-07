Kicken gegen Ex-Fußball-Profis des VfB Stuttgart

Das Gewinnspiel findet in der Zeit vom 7. Juli 2022, 0:00 Uhr, bis 17. Juli 2022, 23:59 Uhr, statt. Das Gewinnspiel wird veranstaltet von SWR1 Baden-Württemberg.

1. Teilnahme

Über das Formular auf swr1.de/bw können sich Vereine aus Baden-Württemberg für die SWR1 Aktion "Der perfekte Tag mit der VfB Traditionsmannschaft" bewerben. Das Formular mit den erforderlichen Angaben zum Verein und zum Vereinsstadion ist von einer vertretungsberechtigten Person des Vereins auszufüllen. Die Person, die das Formular ausfüllt, versichert durch das Ausfüllen, dass sie für den genannten Verein vertretungsberechtigt ist und sich für den Verein an der Aktion (Veranstaltung mit der VfB Traditionsmannschaft) beteiligen darf. Es besteht die Möglichkeit, ein Bild vom Verein (Mannschaft, Vereinsgelände, Stadion, Clubhaus, Umkleidekabinen etc.) hochzuladen.

2. Gewinn

Der Gewinn umfasst ein Fußballspiel am 3. August 2022 gegen die VfB Traditionsmannschaft auf dem Spielfeld des teilnehmenden Vereins. Der Partner des SWR, VfB Stuttgart, stellt an diesem Tag für maximal 6 Stunden die VfB Traditionsmannschaft zur Verfügung.

3. Teilnahmeberechtigung, Einlösung des Gewinns

Teilnahmeberechtigt sind Vereine aus dem Sendegebiet von SWR1 Baden-Württemberg. Jeder Verein darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

Der Gewinn wird unter allen Vereinen verlost, die die unten genannten Anforderungen zur Durchführung der Aktion erfüllen. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Mit seiner Teilnahme stimmt der Verein einer ggf. stattfindenden Vorbesichtigung zur Abstimmung der Rahmenbedingungen zu.

Der Gewinnerverein wird im Radioprogramm SWR1 Baden-Württemberg über den Gewinn telefonisch benachrichtigt.

Die Veranstaltung findet für den Gewinnerverein und die Besucher:innen des Spiels an der vom Gewinnerverein angegebenen Adresse statt. Der Gewinnerverein stellt sicher, dass die Örtlichkeit (u.a. Spielfeld mit Naturrasen in gutem Zustand) dafür geeignet ist und dass für die VfB Traditionsmannschaft 20 reservierte Parkplätze, sowie zwei Umkleidekabinen mit einer mobilen Massagebank zur Verfügung stehen. Außerdem gewährleistet der Gewinnerverein, dass für die VfB Traditionsmannschaft vor dem Spiel Kaffee und Kuchen und nach dem Spiel Essen im Zelt oder im Clubhaus bereitstehen. Der Gewinnerverein sorgt dafür, dass eine reibungslose Durchführung der Veranstaltung möglich ist. Wenn der Gewinnerverein zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht, verfällt der Gewinn ersatzlos. Alle Kosten der Veranstaltung, die nicht ausdrücklich vom Gewinn umfasst sind, trägt der Gewinnerverein für sich und alle anderen beteiligten Gäste selbst (beispielsweise Eintrittskarten, Gastronomie, Personal, Spielgerät, Kühlmöglichkeiten, Strom, Wasser, Reinigung, etc.).

Der teilnehmende Verein nimmt zur Kenntnis, dass insbesondere wegen unvorhergesehener Umstände eine zeitliche Verlegung, ein Abbruch oder eine gänzliche Absage der Veranstaltung erfolgen kann. In diesem Fall erfolgt eine unverzügliche Information des Gewinnervereins. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen kann SWR1 Baden-Württemberg nicht übernehmen.

SWR1 Baden-Württemberg wird die Veranstaltung programmlich begleiten. Die Teilnehmer:innen sind sich im Klaren darüber und stimmen zu, dass sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, in dessen Rahmen der Verein, sowie dessen Mitglieder und Besucher:innen der Veranstaltung, zur Abbildung des Gewinnspiels im Radioprogramm SWR1 Baden-Württemberg, auf swr1.de/bw, im SWR Fernsehen und in diversen anderen Medien für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung stehen. Während der gesamten Aktion erfolgen Ton-, Film- und Fotoaufnahmen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der teilnehmende Verein hiermit einverstanden. Er wird die an der Veranstaltung teilnehmenden Personen vor Eintritt in geeigneter Form darauf hinweisen, dass diese sich durch ihre Teilnahme an der Veranstaltung damit einverstanden erklären, dass sie unter Umständen aufgezeichnet werden und dass diese Aufnahmen in den Programmen und Telemedien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verwendet werden dürfen.

Der teilnehmende Verein informiert umgehend die Ansprechpartner von SWR1 Baden-Württemberg, falls er bei der SWR1-Aktion "Der perfekte Tag mit der VfB Traditionsmannschaft" nicht teilnehmen kann oder will.

4. Sonstiges

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. SWR1 Baden-Württemberg ist berechtigt, die Daten des Gewinnervereins sowie der entsprechend vertretungsberechtigten Person an seinen Kooperationspartner zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

SWR1 Baden-Württemberg behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dem teilnehmenden Verein stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR1 Baden-Württemberg zu.

SWR1 Baden-Württemberg übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Durchführung des Gewinns, außer für Schäden an Leib, Leben und Gesundheit, soweit diese fahrlässig durch SWR1 Baden-Württemberg oder zumindest grob fahrlässig durch einen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von SWR1 Baden-Württemberg verursacht worden sind und für sonstige Schäden, die zumindest auf grober Fahrlässigkeit von SWR1 Baden-Württemberg, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

SWR1 Baden-Württemberg kann teilnehmende Vereine aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Mitarbeiter:innen des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner dürfen als vertretungsberechtigte Personen von Vereinen nicht teilnehmen.

Bei Fragen können Sie sich an unseren SWR1 Hörerservice (bw@swr1.de) oder Telefon: 0711 929 10501) wenden.

Einsendeschluss ist der 17. Juli 2022.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.