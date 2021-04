Wie wäre es, wenn in SWR1 alle mal ein Buch gemeinsam lesen? Drei Literaturliebhaber aus unserer Redaktion stellten je ein Buch vor, von dem sie meinen, dass es sich zu lesen lohnt. Seit Freitag, 9. April steht fest, welches Buch wir alle gemeinsam lesen und später in "Bloß kein Stress" besprechen: "Identitti" von Mithu Sanyal.

Mitlesen

Unsere Literaturlieberhaberin Silke Arning sagt zum Gewinnerbuch: "Mithu Sanyal schafft es, so wichtige, schwere Dinge wie Identität, Rasse, Sexismus klug und dennoch ganz leichtfüßig, witzig, kurios zu erzählen.

Der Roman ist ein Augenöffner - und gibt endlich denen eine Geschichte, die in unserer Gesellschaft marginalisiert und abgewertet werden: People of Color, die aus Stuttgart oder von der schwäbischen Alb kommen, sich aber immer wieder fragen lassen müssen: wo kommst Du eigentlich wirklich her?"

Mitdiskutieren

Haben Sie das Buch auch bereits gelesen, dann verraten Sie uns doch wie es Ihnen gefallen hat.

Ein Sender - ein Buch

Am Samstag, den 24.4.2021, diskutieren wir dann alle gemeinsam in Bloß kein Stress zwischen 8 und 12 Uhr über "Identitti" von Mithu Sanyal.

Schreiben Sie uns