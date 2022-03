per Mail teilen

Ihr Musikwunsch kann Kindern aus der Ukraine helfen: Wir bitten Sie um eine Spende für Hilfsprojekte und bedanken uns mit Ihrem Lieblingshit.

Krieg in der Ukraine: Wir lassen traumatisierte Kinder und ihre Familien nicht im Stich, die in Baden-Württemberg einen sicheren Zufluchtsort suchen. Spenden Sie auf unserer Spendenseite und schicken Sie uns dann hier Ihren größten Hit aller Zeiten: einfach Titel, Interpret und Ihre Spendensumme in das Formular eintragen.

Hinweis: Wir freuen uns über jede Spende und bemühen uns, möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen. Wir bitten jedoch um Verständnis, falls wir Ihren Wunsch aufgrund der vielen Einsendungen leider nicht erfüllen können.