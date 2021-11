Sie spenden - wir spielen

per Mail teilen

Herzenssache fördert Projekte, die Kindern eine Zukunft geben. Dafür bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder um eine Spende und bedanken uns mit Ihrem Lieblingshit.

Gemeinsam anpacken für Kinder und Jugendliche im Land

Einer Vielzahl neuer Projekte will Herzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda Bank, demnächst unter die Arme greifen und braucht dazu jede Menge Spenden. Damit es kranke oder gehandicapte Kinder bei uns in Baden-Württemberg ein wenig leichter haben oder sozial benachteiligte junge Menschen eine Chance erhalten.

14 Projekte von Heidelberg bis Friedrichshafen

Im Heidelberger Notwohngebiet Mörgelgewann etwa sollen Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen kreativ werden und Selbstbewusstsein entwickeln. Herzenssache will dafür sorgen, dass sie zusammen mit einer Fachkraft in einer Werkstatt der Caritas handwerkliches Talent entwickeln und auf die Ergebnisse stolz sein können.

Mit Musik versucht man es in mehreren Orten im Großraum Stuttgart: Sozial benachteiligte Grundschulkinder bekommen in Backnang, Waiblingen und anderswo Musik-, Gesangs- und Tanzunterricht, regelmäßig nachmittags und in kleinen Gruppen. Das fördert Gesundheit, Wohlbefinden und sogar den Spracherwerb.

Um krebskranke Kinder bzw. deren Geschwister geht's zum Beispiel in Freiburg. Herzenssache fördert dort bereits den Anti-Wartesaal im Neubau der Kinderklinik, der derzeit entsteht. Gleich nebenan wird ein Angehörigenhaus gebaut inklusive Spielstube für Brüder und Schwestern der kleinen Patienten. Sie geraten oft in der stressigen Krankheitsphase in den Hintergrund und sollen mit Unterstützung unserer Kinderhilfsaktion eigene therapeutische und erlebnispädagogische Angebote erhalten.

Und damit junge Leute, die ein wenig Hilfestellung brauchen, ihr Leben "rocken" und beispielsweise eine Lehrstelle finden, gibt's in Friedrichshafen und vielen anderen Städten Baden-Württembergs ein eigenes Mentoring-Programm. Studierende stehen dort ehrenamtlich Jüngeren mit Rat und Tat zur Seite – in fast allen Lebenslagen. Den Ausbau dieser Idee will Herzenssache ebenfalls fördern.

Für insgesamt 14 Projekte im Land sollen rund zwei Millionen Euro eingesetzt werden. Damit das Leben vieler Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg schöner, einfacher, gesünder und bunter wird ...

SWR1 bedankt sich für Ihre Spende mit Ihrem Lieblingshit

Sie möchten beitragen zu dieser vielfältigen Hilfe? Dann können wir versprechen: Ihr Geld kommt direkt bei den Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg an. Schon ein kleiner Betrag bewirkt Großes!

Hier können Sie uns Ihren größten Hit aller Zeiten schicken. Tragen Sie einfach Titel, Interpret und die Spendensumme in das Formular ein.

Sie spenden - wir spielen

Hinweis: Wir freuen uns über jede Spende für die hilfsbedürftigen Kinder in Baden-Württemberg und über jeden Musikwunsch. Wir bemühen uns, möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen. Wir bitten jedoch um Verständnis, falls wir Ihren Wunsch aufgrund der hohen Menge an Wünschen leider nicht erfüllen können.