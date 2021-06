1. Veranstalter der Aktion ist SWR1 Baden-Württemberg. Verlost wird die Teilnahme an einer digitalen Talkrunde via WebCam. Dazu ist keine Software-Installation auf Ihrem Gerät nötig, das System ist browserbasiert. Der Gewinn beinhaltet ausschließlich den Link zur Online-Veranstaltung.

2. Die Veranstaltung startet am 16. und 23. Juni um 08:00 Uhr, am 19. Juni um 20:30 Uhr und dauert jeweils ca. 45 Minuten.

3. Zur Teilnahme an der Aktion durch Nominierung einer anderen Person müssen zunächst Sie Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse angeben und diesen Teilnahmebedingungen zustimmen. Nach der Auswahl der durch Sie nominierten Person muss auch diese den Teilnahmebedingungen zustimmen, alle folgenden Punkte betreffen dann direkt diese Person.

4. Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich mit der Teilnahme, sich an die Netiquette zu halten.

5. Die Teilnahme an der Aktion kann nur zu dem von SWR1 festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte sie zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt sie ersatzlos. Eine Umwandlung in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Teilnehmende informiert umgehend SWR1, falls er oder sie nicht teilnehmen kann oder will.

6. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke der Aktion genutzt und anschließend gelöscht. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung des SWR.

7. Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass der SWR über Sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter Ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen/ Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und über Drittplattformen (z.B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf.

8. SWR1 behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR1 zu. SWR1 kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Aktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an der Aktion stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen zu.