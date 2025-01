Die Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel "Mit SWR1 fit ins neue Jahr", das von SWR1 Baden-Württemberg veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Intendanten Kai Gniffke, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart, kurz SWR.

Das Gewinnspiel findet zwischen dem 7.1.25 und 19.1.25 im Programm von SWR1 Baden-Württemberg statt. An jedem Werktag innerhalb dieses Zeitraumes werden zwei Kieser Jahresmitgliedschaften verlost. Die Teilnahme ist bis zum 19.1.25, 12 Uhr, möglich.

Gewinne

Die Hauptpreise – 18 mal eine Kieser Jahresmitgliedschaft – werden gestiftet von Kieser Training.

Durchführung des Gewinnspiels

Innerhalb des Gewinnspielzeitraums können Teilnehmer:innen per Formular auf SWR1.de am Gewinnspiel teilnehmen. Die Ermittlung der zwei Gewinner:innen pro Werktag erfolgt per Zufallsauswahl. Die Gewinner:innen werden telefonisch oder per Mail über den Gewinn informiert.

Hinweise zum Gewinn

Eine Umwandlung der Hauptpreise in andere Sachpreise ist nicht möglich.

Sonstiges

Die persönliche Übergabe der Hauptpreise erfolgt durch den Gewinnspender. Zu diesem Zweck werden die Daten der Gewinner:innen an den Gewinnspender weitergegeben.

Die teilnehmenden Personen erklären sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede:r Teilnehmer:in erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein/ihr Name, sein/ihr Wohnort sowie Gespräche mit ihm/ihr im Programm von SWR1 veröffentlicht werden.

Der/die Gewinner:in erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmenden stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs-, Widerrufs- und Löschungsrechte zu sowie ein Beschwerderecht an den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es unter https://www.swr.de/unternehmen/organisation/datenschutz-128.html.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder Kieser zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aktive und ehemalige Mitarbeiter:innen des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie Kieser und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich, mehrmalige Teilnahmen werden nicht berücksichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtig!

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Gewinne ist Kieser.