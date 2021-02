per Mail teilen

Ist doch oft so: da kommt mal was Tolles im Fernsehen - und dann hat man das verpasst. Kein Problem: die meisten Filme, Dokumentationen und Sendungen kann man in den Mediatheken noch lange nach dem Sendetermin anschauen, besonders wenn das Wetter schlecht ist und man keine Lust hat, 'rauszugehen. Hier ein paar Vorschläge: