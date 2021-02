„Der Vorleser“ – mit diesem Roman ist Bernhard Schlink weltberühmt geworden. Übersetzt in 50 Sprachen – und verfilmt mit Kate Winslet. Ein Riesenerfolg für den Schriftsteller, der in Heidelberg aufgewachsen ist – dessen Romane oft auch da spielen. Und dieser Bernhard Schlink beglückt uns in diesem Sommer mit einem neuen Buch. Es heißt: „Abschiedsfarben“ und ist diese Woche erschienen. Rainer Hartmann aus dem SWR1-Team sagt: Klarer Lese-Tipp für den Urlaub. mehr...