Die beste Luft der Welt gibt's rund um die Inselgruppe Palau, in einem Taucherparadies. Hier fehlt direkt über dem Meer jegliches Ozon! Das hat globale Folgen, weil deswegen in der Südsee die "Waschmaschine der Atmosphäre" nicht so gut läuft. Wie bitte? Was verrückt klingt, erklären uns in Folge 8 Klimaforscher Markus Rex und Südsee-Forscherin Katrin Müller. mehr...