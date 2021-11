Das Leben in Deutschland wird immer teurer: Energie und Sprit kosten so viel wie lange nicht und auch für viele Lebensmittel müssen wir mehr bezahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbraucherpreise im Oktober um 4,5 Prozent gestiegen. Was muss zum Beispiel Familie Seidel aus Pappelau für ihren Lebensmittel-Einkauf ausgeben?

Großeinkauf bei Familie Seidel: Tanja Seidel und ihre drei Kinder schieben den Einkaufswagen durch den Supermarkt. Vieles, was Tanja für ihre 5-köpfige Familie braucht, kostet mehr: Milchprodukte, Mehl, Kartoffeln oder Speiseöl. Eier sind laut Statistik innerhalb eines Jahres um mehr als zehn Prozent teurer geworden. Tanja lädt trotzdem ein paar Kartons Bioeier in den Wagen: »Die Eier sind jetzt bei 2,99 Euro – ich dachte, früher wären sie bei 1,70 Euro gewesen.« Am Ende bezahlt Tanja für ihren Einkauf 75 Euro, obwohl eigentlich gar nicht so viel im Einkaufswagen drin ist, meint Tanja. Familie Seidel steht finanziell nicht schlecht da: Mutter Tanja arbeitet Teilzeit, ihr Mann ist Abteilungsleiter und verdiene ziemlich gut, meint sie. Aber: »Wir haben drei Kinder, was nicht günstig ist. Wir haben ein Haus gekauft, das man finanzieren muss, einen Umbau zu stemmen.Wir haben zwei Autos, leben auf dem Land – können also nicht ohne. Und das merkt man. Und auch die Energiepreise: Öl ist wahnsinnig teuer geworden. Da muss man gucken, wo man hinkommt irgendwo.«