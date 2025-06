Falten, Stress und Würde: So werden wir richtig alt

Alt werden kann ganz schön stressig sein: Wir stoßen schneller an unsere Grenzen, der Körper verändert sich und auch die Lebensziele werden anders. Auch unser Glück finden wir in anderen Dingen. In dieser Folge sprechen Christian Peter Dogs, Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie darüber, wie wir unser Glück im Alter finden, was das für unsere Beziehung bedeutet und wie wir akzeptieren lernen, dass unser Körper auch im Alter wunderschön ist.

Hinweis: “40+ Die Podcast Therapie” ersetzt keine professionelle Psychotherapie. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen.