"Jeden Monat a bissle was druff": Sparplan nennt man das. Im Trend: monatlich etwas in ETFs einzahlen. Über Risiken sprechen wir mit Hermann Josef Tenhagen von Finanztip.



ETFs sind börsengehandelte Fonds, die einen Index wie den DAX oder den S&P 500 nachbilden. Sie ermöglichen es Anlegern, breit gestreut in zahlreiche Werte zu investieren, ohne einzelne Aktien kaufen zu müssen.

Einer dieser ETFs ist der sogenannte MCSI World. Eine sichere Bank eigentlich, enthalten sind 1.500 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern, hauptsächlich aus den USA, Europa und Japan. Im Februar und März 2025 begann dieser ETF - die eigentlich sichere Bank, um für später vorzusorgen - aber auch massiv zu verlieren.

Das kommt unter anderem durch die Wirtschaftspolitik des US Präsidenten Anfang 2025, denn viele Werte in diesem ETF stammen aus den USA. Frage an Hermann Josef Tenhagen von Finanztip: muss ich nervös werden, wenn mein MCSI World in den letzten Wochen rund 6 Prozent verloren hat?