Typisch 70er: die Farbe orange war allgegenwärtig. Und löste auch beim Festnetz-Telefon das Einheitsgrau ab. "Fernsprech-Tischapparat" nannte die Post diese Modelle, oder kurz FeTAp. Gab's in grün, grau, orange, sandfarben und in den 80ern dann in immer mehr Farben. Aber: "coolere Modelle" aus dem Ausland kaufen war Fehlanzeige. Telefone gab's nur von der Post, als Mietgerät, alles andere war verboten. Bis auf den "Brokatüberzug" - was heute die Handy-Hülle ist, waren damals maßgeschneiderte Stoffüberzüge für die Tischapparate...