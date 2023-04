Werte von rund 3 Billionen Euro sind in den letzten zehn Jahren in Deutschland vererbt worden - und das ziemlich ungleich verteilt. Das wollen wir jetzt nicht im Detail aufdröseln, klar ist aber, dass einige wenigstens ein bisschen was geerbt haben, so dass etwas von dem Riesenbatzen auch bei den Menschen gelandet ist, die Stefan Schlegel für die Weisheit der Straße so findet...