Mit einer Vorsorgevollmacht sorgt man dafür, dass eine von mir bestimmte Person meine Angelegenheiten regeln kann, wenn ich selbst nicht mehr dazu in der Lage bin. Als Bevollmächtigte sollte eine Person ausgewählt werden, der man zu 100 Prozent vertraut. Es ist sinnvoll, die Vollmacht mit der oder dem Bevollmächtigten zu besprechen und sie oder ihn das Dokument ebenfalls unterzeichnen zu lassen.

Die Vollmacht kann auch auf mehrere Personen verteilt werden, ebenso können einzelnen Personen bestimmte Befugnisse zugeordnet werden. Wenn mehrere Personen eine Aufgabe wahrnehmen können, sollten wir jedoch darauf achten, dass jede Person auch alleine entscheidungsbefugt ist – ansonsten müssen immer alle Bevollmächtigten einig sein und entscheiden. Sind sie unterschiedlicher Meinung oder ist jemand nicht erreichbar, kann nicht gehandelt werden.

Mit einer Betreuungsverfügung kann man dem Betreuungsgericht bestimmte Personen als Betreuer vorschlagen. Im Grunde ist eine Betreuungsverfügung nicht unbedingt notwendig, wenn eine Vorsorgevollmacht existiert. Enthält sie Regelungslücken – beispielsweise, weil es Änderungen im Recht gab – muss für einzelne Entscheidungen möglicherweise doch ein Betreuer bestellt werden. Um diesen Fall sicher auszuschließen, sollte man trotzdem ergänzend eine Betreuungsverfügung verfassen.

In einer Patientenverfügung legt man fest, wie man in medizinischer Hinsicht behandelt werden möchte und welche Maßnahmen – vor allem am Lebensende – auf keinen Fall oder auf jeden Fall getroffen werden sollen. Wenn man eine Patientenverfügung erstellen oder ändern will, sollte man sich im besten Fall mit dem Hausarzt oder der Hausärztin besprechen.