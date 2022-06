Ja, das geht – denn so ein wassersparender Duschkopf verbraucht im besten Fall nur die Hälfte eines herkömmlichen. Heißt: ich verbrauche dann auch nur halb so viel warmes Wasser, also muss auch nur halb so viel mit Gas erwärmt werden.

Wir Deutschen duschen gerne – man schätzt, dass 60 bis 70 Millionen Mal am Tag geduscht wird. Im Schnitt werden jedes Mal mehr als 100 Liter Wasser erhitzt, dafür braucht man knapp 4 Kilowattstunden Gas. Und wenn jetzt alle, die noch keinen Duschsparkopf haben, sich einen anschaffen, ließe sich eine ganze Menge Gas einsparen.

Solch ein Duschkopf kostet übrigens auch nicht die Welt, es gibt ihn schon ab 20-25 Euro.