Aufräumcoach gewinnen – jetzt bewerben! 

Chaos im Kleiderschrank? Schubladen des Grauens, ein Keller zum Weglaufen? Von Ordnung mit System sind Sie weit entfernt? Mit etwas Glück bringt Aufräumcoach Nadine Brendelberger Ordnung in Ihr Zuhause.

Aufräumen: Tipps und Hilfe für mehr Ordnung

Wenn alles ordentlich und an seinem Platz ist, lebt es sich doch viel leichter. Nadine Brendelberger hat Ordnung zu ihrem Beruf gemacht: Sie hat schon hunderte Wohnungen aufgeräumt - mit nun lauter glücklichen Bewohner:innen. Die Bruchsalerin ist Aufräumcoach und bringt System in Kleiderschränke, Küchenschubladen, Kinderzimmer oder in den Keller.

„Ich finde, wer außen aufräumt,

tut das auch innen ein bisschen.“

Mit etwas Glück kommt Nadine am 2. April 2022 zu Ihnen nach Hause und geht Ihren persönlichen "Wunsch-Ordnungs-Ort" mit Ihnen gemeinsam an. Bewerben Sie sich und schreiben Sie uns, welches Zimmer oder welche Ecke im Haus oder der Wohnung unbedingt Struktur und Ordnung braucht – mit Foto. Und dann wird’s angepackt!

Die wichtigsten Infos auf einen Blick: Teilnahme bis Mittwoch, 30. März 2022 um Mitternacht.

Die/der Gewinner/in wird am Donnerstag, 31. März 2022, benachrichtigt.

Der Termin mit Aufräumcoach Nadine Brendelberger aus Bruchsal ist am Samstag, 2. April 2022 ab 8 Uhr bei Ihnen zuhause.

Unser Reporter wird die Aufräumaktion mit Bild und Ton für alle Ausspielwege von SWR1 begleiten und live im Radio berichten. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie dem zu.