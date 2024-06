1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist SWR1 Baden-Württemberg. Verlost werden je 2x2 Eintrittskarten für die fünf Spiele der UEFA EURO 2024 in der Arena Stuttgart. Das Gewinnspiel findet in der Zeit vom 10.06.2024 bis zum 05.07.2024 statt. Die Gewinner:innen werden telefonisch benachrichtigt.

2. Der Gewinn beinhaltet ausschließlich den Einlass zur Veranstaltung. Die An- und Abreise wird von den Teilnehmenden selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

3. Örtlicher Veranstalter der hier beschriebenen Gewinnveranstaltung und Spender der Eintrittskarten ist die die UEFA Host City Stuttgart/die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Gewinner:innen unterliegen vor Ort den Bestimmungen und Regelungen des örtlichen Veranstalters, den Anweisungen seines Personals vor Ort ist Folge zu leisten.

4. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Aktive oder ehemalige Mitarbeiter:innen des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

5. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen Sie Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben, außerdem den Teilnahmebedingungen zustimmen.

6. Die Gewinne werden wie folgt ausgespielt: Im Aktionszeitraum laufen im Radioprogramm von SWR1 Baden-Württemberg Songs, denen der Satz "Ich freue mich auf die Spiele des xxx Teams und wünsche euch für die Verlosung viel Glück." in einer der 24 Sprachen der am Turnier teilnehmenden Nationen vorangestellt wird. Wer die Sprache erkennt, ruft unter der Nummer 0711 262728 unmittelbar im Studio an. Per Zufallsmodus wird ein:e Anrufer:in in die laufende Sendung verbunden und nennt die erkannte Sprache. Wenn die Lösung korrekt ist, landet der/die Anrufer:in im Verlosungs-Pool der jeweiligen Spielrunde.

Die Spielrunden haben diese Laufzeiten:

Spielrunde 1 (2x2 Eintrittskarten für das Spiel Slowenien gegen Dänemark am 16.06.): Montag, 10.06. bis Freitag, 14.06.

Spielrunde 2 (2x2 Eintrittskarten für das Spiel Deutschland gegen Ungarn am 19.06.): Freitag, 14.06. bis Dienstag, 18.06.

Spielrunde 3 (2x2 Eintrittskarten für das Spiel Schottland gegen Ungarn am 23.06.): Dienstag, 18.06. bis Freitag, 21.06.

Spielrunde 4 (2x2 Eintrittskarten für das Spiel Belgien gegen die Ukraine am 26.06.): Freitag. 21.06. bis Dienstag, 25.06.

Spielrunde 5 (2x2 Eintrittskarten für das Viertelfinale am 05.07.): Montag, 01.07. bis Donnerstag, 04.07.

Nach Abschluss der Spielrunde werden aus dem jeweiligen Verlosungs-Pool zwei Kandidat:innen per Zufallsauswahl gezogen und von SWR1 Baden-Württemberg angerufen. Wer das Gespräch innerhalb von 30 Sekunden annimmt, hat zwei Eintrittskarten gewonnen. Kommt das Gespräch nicht innerhalb dieser Zeit zustande, kontaktiert SWR1 Baden-Württemberg den/die nächste Kandidat:in.

7. Der Gewinn kann nur zu dem von SWR1 Baden-Württemberg festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf der Eintrittskarten ist nicht gestattet. Der/die Teilnehmer:in informiert umgehend SWR1 Baden-Württemberg, falls er/sie nicht teilnehmen kann oder will.

8. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung des SWR.

9. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass der SWR über Sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter Ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR1.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) und über Drittplattformen (z.B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf.

10. SWR1 Baden-Württemberg behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR1 Baden-Württemberg zu. SWR1 Baden-Württemberg kann Teilnehmer:innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

11. Spender der Eintrittskarten ist die die UEFA Host City Stuttgart/die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. Es werden keine Mittel aus dem Rundfunkbeitrag eingesetzt.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen