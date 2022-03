Bei Ekstase denken die einen an Sex und die anderen an Transzendenz, manche vielleicht sogar an beides gleichzeitig. Man kann ziemlich sicher sagen, dass es Ekstase in Coronazeiten etwas schwerer hat als sonst und was Mann und Frau sonst noch so zu Ekstase einfällt, haben sie unserem hartnäckig bohrenden Reporter Stefan Schlegel erzählt....