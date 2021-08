Gerade jetzt, wenn es so richtig heiß ist, dann suchen viele eine Erfrischung. Nicht nur ein Sprung in den eiskalten Badesee oder ein Fußbad unter dem Schreibtisch sorgen für den nötigen Kick. Eiscreme kühlt uns gefühlt auch von innen.

Vom Leberwursteis bis zum klassischen Vanilleeis: Eis gibt es mittlerweile in verschiedensten Sorten - da ist alles dabei. Jeder findet etwas: vegan, laktosefrei oder fructosefrei, die Eisdielen halten wahre Wunder bereit. Doch die Frage ist: Woher stammt das Eis und was gibt es sonst noch spannendes rund um das Thema?

Kennen Sie diese 10 Eis-Fakten? Das erste Eis kam aus China Vor 5000 Jahren haben die Chinesen das erste Eis hergestellt - aus Natureis und Fruchtsäften. Später entdeckten auch die alten Griechen den Eisgenuss. Hippokrates ging sogar soweit, seinen Patienten Eis als Schmerzmittel zu verschreiben. Das Spaghetti-Eis stammt aus dem Badischen 1969 hat es Dario Fontanella in Mannheim erfunden. Jeder Deutsche verzehrt jährlich 8 Kilogramm Eis Umgerechnet sind das 630 Millionen Liter Eis, damit könnte man 250 Schwimmbecken füllen. Vanille-Eis – der Alleskönner Auf der einen Seite wirkt es aphrodisierend, auf der anderen ist es auch noch antiseptisch. Das heißt, es tötet Krankheits-Erreger ab. Stracciatella - wie spricht man das richtig aus? Eine der beliebtesten Eissorten in Deutschland, aber Achtung: die Aussprache ist auch hier wichtig. Korrekt ist: Stra-tscha-tella. Kommt vom italienischen Wort "stracciato", das soviel bedeutet wie "zerfetzten" - das bezieht sich auf die Schokoladenstücke im Eis. Die erste Eisdiele wurde 1686 in Paris eröffnet Der Sizilianer Francesco Procopio die Cotelli erhielt vom "Sonnenkönig" Ludwig XIV. die Lizenz für die Produktion. In Deutschland wurde die erste Eisdiele der Überlieferung nach 1799 im Hamburger Alsterpavillon eröffnet. Eis am Stil – ein lustiger Zufall Der Limonandenhersteller Frank Epperson vergaß an einem sehr kalten Abend einen seiner Löffel in der Limonade, die über Nacht gefror. Am nächsten Morgen war das erste Eis am Stil geboren. 820 Euro für eine Kugel "Black Diamond" In Dubai wird Eisliebhabern ein ganz besonderes Erlebnis geboten. Im Scoopi Café kann man eine Kugel Eis für den stolzen Preis von 820 Euro erwerben. Das besonderes an dieser Kugel: das Topping sind 23-karätige Goldsprenkel. Dimitri Panceiera hält den Weltrekord im Eiskugel-Stapeln Sein Rekord: er konnte 121 Kugeln übereinander stapeln. Gehirnforst beim Eisessen: völlig normal und ungefährlich Britische Forscher sagen, dass es völlig unbedenklich ist, wenn man beim Eisessen einen sogenannten "Hirnfrost" bekommt - sozusagen "eiskalten Kopfschmerz". Der entsteht nur, weil unser Körper verhindern will, dass die Körpertemperatur sinkt: die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Der Schmerz entsteht, sobald der Kältereiz vorbei ist - dann öffnen sich die Blutgefäße wieder, und das tut schlicht und einfach weh.

Wie schmeckt eigentlich das Eis in der Antarktis?

Schnee haben wir ja alle schon einmal probiert - aber wer von uns war schon mal in der Arktis oder der Antarktis, oder hat sein Getränk mit einem Eiswürfel aus einem Eisberg gekühlt? Markus Rex von der "Polarstern"-Expedition!

Was kostet ein gutes Eis?

Eis ist DER Frische-Kick für unseren Gaumen im Sommer. Die beliebtesten Sorten sind immer noch die Klassiker. Vanille, gefolgt von Schoko und Stracciatella. Aber was kostet eine Kugel Eis und woran erkennt man eigentlich ein gutes Eis? SWR1 Reporter Martin Thiel hat die Antworten:

Der Spaghetti-Eis-Erfinder lebt in Mannheim

Vor über 50 Jahren hat Dario Fontanella aus Mannheim das Spaghetti-Eis erfunden. Damals war er gerade mal 17 Jahre alt. Mittlerweile hat er sich als Eis-Gourmet einen Namen gemacht, beliefert die gehobene Gastronomie wie die Traube Tonbach oder den Deidesheimer Hof mit seinen Kreationen.

Eis Fontanella: Spaghettieis

Musik zum Thema: Eis

„Ice In The Sunshine“: der Sommerhit schlechthin? 1986 lief der Song zunächst in einem Eiscreme-Werbespot in den deutschen Kinos. Ein kurzes Sonne-Strand-Meer-Filmchen, dazu der Liedtext: „Like ice in the sunshine I’m melting away on a sunny day“ und die urlaubsreife Atmosphäre war geschaffen.

Geschrieben haben den Song die deutschen Musiker Holger Julian Copp und Hanno Harders. Die beiden kannten sich in der Branche aus und produzierten unter anderem Werbejingles für bekannte Schokopralinen, Vollwaschmittel, Fastfood und eine Billigschuhkette. Im Gegensatz zu ihren anderen Werken hatte der Eiscreme-Werbesong richtig Hitpotenzial. Copp und Harders machten eine komplette Single daraus. Ihr Firmenname Beagle Music GmbH wurde zum Bandnamen Beagle Music Ltd. - der Sommerhit 1986 war geboren.

14 Jahre später wärmte der bekannte Eishersteller das Lied nochmals auf. Internationale Stars, unter anderem Anastacia, die No Angels, Shaggy und The Boss Hoss interpretierten den Sommerhit neu. Was aber bis heute im Ohr bleibt und ein süßes 80er-Jahre-Gefühl im Bauch auslöst, ist das Original: „Ice In The Sunshine“ von Beagle Music Ltd.

Wo hin mit dem Stiel?