per Mail teilen

Der "Osterlockdown" kommt: Fünf so genannte "Ruhetage" von Gründonnerstag bis Ostermontag sollen das Virus ausbremsen. "Eine schwere Geburt" nannte Angela Merkel diese Entscheidungsfindung - eher ein "Rumgeeiere vor Ostern", so die Meinung unserer SWR1 Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann:

Was für ein Spektakel in der Nacht! Das Problem: ein Spektakel ist noch keine Strategie.

Die Kanzlerin wollte Stillstand fürs Land und hat ihn ertrotzt - während wir schliefen - mit einer stundenlangen Verhandlungspause. Mit ihrem legendären Durchhaltevermögen hat Angela Merkel schon ganz andere geknackt und diesmal die eher locker gestrickten Länderchefs und - Chefinnen doch wieder auf ihren Kurs gebracht.

Dabei waren die Erwartungen vorher ganz anders: Ihr könnt über Ostern wieder ein bisschen verreisen, hieß es. Ihr könnt mit der ganzen Familie Ostereier suchen, hieß es. Freut euch auf den Biergarten, hieß es. Und was ist 'rausgekommen? Ein Super-Lockdown über Ostern – 5 Tage nix mit Notbremse, vielleicht sogar noch mit Ausgangssperre.

Ich habe den Eindruck, je länger die Corona-Gipfel dauern, desto weniger fällt Bund und Ländern ein.

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie heißt es jetzt: es geht nicht anders, denn wir haben eine neue Pandemie! Aber leider noch keine neue Strategie! Wir fangen einfach wieder von vorne an, wie Ostern 2020.

Auch nach diesem Osterfest wird das Virus nicht weg sein – und wir trödeln immer noch beim Impfen, beim Testen, beim Kontakte nachverfolgen. Die Mallorca-Frage ist doch nur deshalb so heiß, weil die zentralen Fragen unbeantwortet bleiben. Und kein noch so langes Spektakel in der Nacht kann darüber hinwegtäuschen.

"Noch dreimal Lockdown, dann ist Weihnachten"

Dieses Schild habe ich gerade in einem Schaufenster gesehen – nach diesem Rumgeeiere vor Ostern befürchte ich: genauso kommt's.