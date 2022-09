Es gibt Einzelhändler und Restaurants, die keine Kartenzahlung anbieten. Aber was kostet die Bezahlung mit Karte eigentlich die Händler und was sind die Vor- und Nachteile?

Das Bezahlen mit Girokarte, Kreditkarte oder dem Smartphone/der Smartwatch wird immer beliebter. 2017 hat jede:r Bundesbürger:in im Schnitt gerade mal 50 Zahlungen im Jahr mit Karte getätigt, 2021 waren es schon fast 100 pro Jahr (Quelle: Statista).

Wieso Mindestbetrag beim Bezahlen mit EC-Karte?

In manchen Geschäften gibt es einen Mindestbetrag, ab dem man mit einer EC-Karte bezahlen kann. Das liegt daran, dass sie nach dem Motto "Nur Bares ist Wares" nach wie vor lieber echte Scheine in der Kasse sehen wollen, statt Zahlen auf dem digitalen Kontoauszug. Für manche Geschäfte rechnet sich eine EC-Kartenzahlung tatsächlich erst ab einem Betrag von zehn Euro: Denn von diesen zehn Euro kassiert auch der EC- oder Girocard-Terminal-Betreiber noch etwas. Aber solche Läden werden weniger und selbst kleinere Beträge beim Kiosk oder Bäcker per Karte zu bezahlen wird immer üblicher. Das zeigen aktuellen Zahlen des Bankenverbandes. Auch wenn die Deutschen immer noch mehr am Bargeld hängen als die Menschen in den USA oder in Schweden.

Kann man mit EC-Karte Trinkgeld geben?

Ja, das ist möglich. Allerdings bestehen manche Restaurants auf Bargeld, beispielsweise um sicherzustellen, dass das Trinkgeld wirklich an das Personal geht und nicht auf dem Konto des Chefs landet, oder damit der jeweilige Angestellte das Trinkgeld selbst einstecken kann. Denn wenn das Trinkgeld über eine Kartenzahlung und damit Banküberweisung läuft, fallen Daten an und im Zweifel erfährt dann auch das Finanzamt, wie viel an Trinkgeld nebenbei kassiert wird, das eigentlich versteuert werden sollte.

Kommentar: Liebe Gastro - kommt doch bitte den Kund:innen entgegen! Der letzte richtig warme Sonntag Ende August. Wir sind in einem Biergarten im Wald, mit Spielplatz, perfekt für Kinder. Meine Frau, Schwiegermutter, meine Tochter und ich. Das Kind spielt, wir haben Hunger. Es sollen zwei Mal Maultaschen, ein Flammkuchen und dazu ein Hefeweizen und zwei Apfelschorle sein. Top, alles bestellt, es wird zusammengerichtet – jetzt muss bezahlt werden. Günstig ist es nicht, aber es schmeckt halt und wir wollen ja auch die Gastronomie unterstützen. Die nette Dame an der Essensausgabe hinter ihrer Kasse nennt den Preis, ich zücke meine EC-Karte – nee nee halt stop. "Wir nehmen keine EC Karte". Ach. Doof. Ja und jetzt? Wir wollten meine Schwiegermutter einladen. Doof. Jetzt muss sie das Bargeld auslegen. Peinlich. Ein großer Biergarten, pro Tag bestimmt über 500 Besucher, ach viel mehr bestimmt, ein Umsatz, der stimmt. Das gute Wetter hilft. UND DANN NEHMT ihr keine EC Karte? Haben wir 1992 oder 2022? Liebe Gastro – wir alle wissen ihr habt gelitten die letzten Jahre, ihr habt viele Schwierigkeiten Personal zu finden und zu halten. Die Kosten sind explodiert, Lebensmittel, Energie, alles teuer. Wissen wir doch. Aber – könnt ihr uns Kunden nicht ein wenig entgegenkommen und uns unseren Besuch einfacher machen? Unsere Unterstützung für euch mit so wenig Hürden wie möglich versehen? Ein EC-Terminal kostet nicht viel, pro Buchung werden Cent-Beträge an die Terminal Betreiber abgegeben. Dass die Änderungsschneiderei um die Ecke oder der Mini Geschenkeladen, der nur zwei Tage die Woche auf hat keine Karte nimmt – uff ok, ist halt so. Aber liebe Gastro – und auch liebe andere Geschäfte, die ihr einen guten bis sehr guten Umsatz macht und kein EC-Terminal habt: Ihr lebt vom Service und davon, dass Kunden gerne zu euch kommen. Wieso stellt ihr euch immer noch manchmal so an? Wieso verprellt ihr auch heute, im Jahr 2022, wo ich teilweise nur eine Uhr zum Bezahlen hinhalten muss, noch Kunden? Wir helfen euch gerne, wir gehen gerne mal essen, kaufen gerne lokal – aber helft ihr uns doch auch. Danke. Ihr Max Oehl

Wie hoch sind die Gebühren für die Händler?

Einzelhändler:innen müssen für das EC-Verfahren rund 0,2 Prozent der kassierten Summe als Gebühr an den Terminalbetreiber zahlen. Macht also bei einer Buchung von z.B. zehn Euro gerade mal zwei Cent. Hinzu kommen aber natürlich die Kosten für die EC-Terminals. Mittlerweile gibt es verschiedene Anbieter und Ausführungen.

So kostet bei "Sum Up" ein einfaches Terminal 19 Euro momentan in der Erstanschaffung. Bezahlt der Kunde mit einer Kreditkarte, wird es für Händler spürbar teurer. Das Kreditkarten-Unternehmen fordert etwa 0,8 Prozent, wenn ein Geschäft nur geringe Umsätze macht, kann es auch deutlich mehr werden.

Apple Pay und Google Wallet

Seit einigen Jahren bieten auch die Technologiekonzerne Apple und Google digitales Bezahlen mit dem Smartphone oder der Smartwatch an. Einige Banken unterstützen dies bereits.

Bezahlen mit dem Smartphone - einfach und sicher? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Die Sicherheit der digitalen Bezahlsysteme wird durch das "Token"-System sichergestellt. Das bedeutet, die Kreditkartennummern werden in so genannte "Tokens" umgewandelt. Diese sind nicht auf die eigentliche Kreditkartennummer zurückzuführen. Zusätzlich benötigt das Smartphone oder die Smartwatch ja die Entsperrung durch Finger-ID, Gesichts-ID oder einem persönlichen Code. Für die Nutzung von Apple Pay oder Google Pay entstehen für die Nutzer keine zusätzlichen Gebühren, auch für Geschäftsinhaber fallen keine Zusatzgebühren bei Zahlung via Smartphone zu den normalen EC-Terminalgebühren an.

Kritik am bargeldlosen Bezahlen

Kritiker bemängeln, dass die Daten, die digital beim bargeldlosen Bezahlen hinterlassen werden, von den Anbietern gesammelt werden könnten: wo ich mich gerne aufhalte, welche Produkte ich konsumiere, wie ich meine Freizeit verbringe oder Ähnliches. Diese Daten könnten dazu genutzt werden, personalisierte Werbung zu schalten. Zahlt man mit Bargeld, ist nicht verfolgbar, was wo wann oder wie viel gekauft wurde.